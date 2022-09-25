عبارات ورسائل تهنئة المولد النبوى الشريف 2022

يحل علينا خلال أيام قليلة موعد المولد النبوي الشريف 2022 وهو ذكرى سنوية ليوم مولد النبي محمد بن عبد الله، ويحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.

موعد المولد النبوي 2022

يصادف موعد المولد النبوي الشريف 2022 هذا العام يوم 8 أكتوبر، حيث تحتفل دول عدة في العالم بذكرى المولد النبوي الشريف 2022 حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول على سبيل المثال: فلسطين، والعراق، والجزائر، والمغرب، والسودان، وسوريا، ومصر، وليبيا، والأردن، وتونس، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان واليمن.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

ويتبادل المسلمون عبارات و رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 ومن أبرزها:

عمّ الفرح.. والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد، نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

أسابق البشر وأهنيك بمولد خير الأنام، عسى ربي يحفظك طول الزمان، ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هدية من الرحمن في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا أعز إنسان.

قبل أن يتوافد المسلمون للاحتفال بعيد المولد النبوي، أتقدم إليك بأطيب التهاني بهذا اليوم العظيم.

عيد مولد نبوي مبارك أسأل الله أن يتقبل زينتكم وصدقاتكم وفرحتكم بهذا اليوم العظيم.

قبل الجميع أرسل إلى شخصكم الكريم رسالة تهنئة أبدأها بالصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأختمها بالصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، راجيًا المولى عز وجل أن يجعل أيامكم كلها طاعات وعبادات وقربات إلى الله تعالى، وأن يتقبل منكم كل عمل قمتم به فرحة في هذا اليوم المبارك.

لك من القلب رسالة، أهنيك فيها بمولد منقذ البشرية، وأدعو ربي يثبتنا للنهاية.

قلبي وقلبك كله إحساس، بحب محمد صلى الله عليه وسلم نرفع الرأس، وبمولده نهني أعز الناس.

بطيب العود أهديك وبماء الورد أرويك، وبالمولد النبوي، أبارك لك وأهنيك.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2022

يا هاتفي زف التحية، وألفين ورد وألفين تحية، بمولد النبي خير البرية.

هالليلة عندكم عيد يا مسلمين، مولد أبو إبراهيم خير البرية أجمعين.

ما أجمل أصوات المنشدين تعلوا بذكر الله والصلاة على رسول الله، جعله الله شفيعًا لنا يوم القيامة.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله، متباركين.

موعد إجازة المولد النبوي 2022

ويوافق يوم إجازة المولد النبوي 2022، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، وتعتبر إجازة المولد النبوي 2022 هي آخر الإجازات الرسمية لعام 2022، والتي يحصل عليها الموظفون في الدولة القطاع الخاص والعام، يسبقها إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الخميس.