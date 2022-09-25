الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول مصرع صاحب ورشة بالعمرانية

جثة
جثة
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طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع صاحب ورشة ضبط زوايا سيارات بمنطقة العمرانية الجيزة لقى مصرعه بعدما  أطلق النار علي نفسه، نتيجة مروره بأزمة نفسية.

 

كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكذلك أفراد أسرته لمناقشتهم وكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلي التحفظ على السلاح الذي استخدمه المتوفي في التخلص من حياته.

 

تلقى رئيس وحدة مباحث قسم العمرانية بلاغًا يفيد العثور علي جثة أحد الأشخاص به آثار طلق ناري داخل ورشة ضبط زوايا سيارات كائنة شارع أحمد فرج من كوبري السلام بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحـص عثر علي جثة صاحب ورشة 64 عام أصل إقامته 981 شارع كورنيش النيل مصر القديمة محافظة القاهرة مسجي بالقرب من سجادة صلاة به آثار طلق ناري دخول من الفم وخروج من الرأس من الخلف وبجواره طبنجة بريتا عيار 9 مم مطموسة الأرقام بها طلقة بالماسورة و3 طلقات بالخزينة كما عثر علي فارغ ومقذوف.

 

بالإنتقال والفحص وسؤال عامل بذات الورشة 63 عام بالمعاش، صديق المتوفي ومقيم منشاة البكاري دائرة قسم شرطة الأهرام، أفاد أن المتوفي مؤخرا كان يمر بضائقة نفسية وأن المتوفي حضر وبحوزته حقيبة يد، وعقب إصلاح سيارة نجله طلب منهما ركن السيارة بالخارج لحين أداء الفريضة.. وعند عودتهما فوجئ بانتحاره ولا يشتبه في وفاته جنائيا، وبسؤال نجله أقر بصحة الواقعة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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