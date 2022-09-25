الأحد 25 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة مخدر الآيس فى مدينة نصر للجنايات

مخدر الآيس
مخدر الآيس
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تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية عصابة مخدر الآيس في مدينة نصر لفحص أوراق القضية لتحديد جلسة عاجلة لـ3 متهمين أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات. 

كانت نيابة مدينة نصر، قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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