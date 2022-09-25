إحالة عصابة مخدر الآيس فى مدينة نصر للجنايات

تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية عصابة مخدر الآيس في مدينة نصر لفحص أوراق القضية لتحديد جلسة عاجلة لـ3 متهمين أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات.

كانت نيابة مدينة نصر، قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.