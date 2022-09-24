الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى عن الملابس داخل الحرم الجامعى: «نثق فى اختيارات الطلاب»

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيبًا على ما نُشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة ضوابط وشروط ملابس طلاب الجامعات، تزامنًا مع قُرب بدء العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر القادم، أن مواقع التواصل الاجتماعي تُكرر تقديم هذا التناول المُفتعل مع قدوم كل عام دراسي جديد.

كما توضح الوزارة ثقة منظومة التعليم الجامعي في أخلاق طُلابها وقدرتهم على اختيار ملابسهم وسلوكياتهم بما يناسب الحرم الجامعي.

وتتمنى وزارة التعليم العالي لأبنائها الطلاب عامًا جامعيًا موفقًا، كما تهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة والمُبالغ فيها والتي يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع بداية كل عام دراسي.

وتُهيب بأبنائها الطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار الصادرة عن الوزارة.

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وائل لطفي

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