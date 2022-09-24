السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ضبطه «فى حالة سُكر».. حبس قائد سيارة «مطاردة السويس المتهور» 4 أيام

مطاردة السويس
مطاردة السويس
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قررت النيابة العامة، حبس قائد سيارة مطاردة السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات «في حالة سكر»، وذلك بعد أن استمعت جهات التحقيقات إلى أقوال عدد من قائدي السيارات الذين طاردوا المتهم منذ اقتحامه نقطة تفتيش أمني أمام مدينتي، واختراقها وتحطيم عدد من «الأقماع» الخاصة باللجنة الأمنية.

 

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت جدلًا واسعًا في الساعات الماضية بعد انتشار فيديو يحمل اسم «مطاردة السويس» وثقه المارة على طريق القاهرة السويس، حين قاد شاب سيارة بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور وعرض حياة المواطنين للخطر.

وبعد المشهد المهيب الذي لم تمر عليه سوى دقائق معدودة، ظهر في الفيديو سيارة شرطة تلاحق متهور السويس، ثم صدمته سيارة نقل من الخلف لتطيح به على جانب الطريق وينحرف بالسيارة يمينًا ويسارًا، حتى يتوقف تمامًا عن ممارساته الجنونية، وتقبض الشرطة عليه.

 

وأعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط صاحب سيارة مطاردة السويس لقيادته برعونة على أحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية، معرضًا سلامته والآخرين للخطر، وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية.

 

وعثرت الأجهزة الأمنية معه على دفتري أوراق لف سجائر (بفرة)، أداة خاصة لتعاطى مخدر الآيس، عقار طبي مجهول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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