السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يودع البرهان بعد انتهاء جلسة المباحثات الثنائية بالاتحادية

الرئيس السيسي - البرهان
الرئيس السيسي - البرهان
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ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية، بقصر الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق، انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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