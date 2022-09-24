القبض على شخصين هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من إلقاء القبض على اثنين هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

ترجع التفاصيل حينما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على «إسلام.م.ع» مقيم بحلوان ومطلوب في القضية رقم 13792 جنايات حلوان لسنة 2021، و«أحمد.م.خ» المطلوب في القضية رقم 20335 لسنة 2016 جنايات قسم حلوان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.