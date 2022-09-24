«الدستور Newsletter 211».. هشام الزمن الجميل

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ211 من «الدستور Newsletter» الذي اخترنا لها عنوان "هشام الزمن الجميل"، كعدد خاص فى رثاء الفنان المصري الراحل هشام سليم وننعيه فى سرادق من ورق، نظرًا لإرثه وتاريخه الفني الذى تركه للساحة الفنية فى مصر.

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا، عن عمر يناهز ٦٤ عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، ومسيرة فنية امتدت على مدار نصف قرن، بداية من فيلم «إمبراطورية ميم» أمام الفنانة القديرة فاتن حمامة عام ١٩٧٢، وعاد الفنان هشام سليم للتفرغ لدراسته فى لندن، إلى أن حصل على دوره فى فيلم «عودة الابن الضال» مع المخرج يوسف شاهين عام ١٩٧٦.

آخر الأعمال الفنية التى أطل فيها الفنان هشام سليم على جمهوره، كان مسلسل «هجمة مرتدة»، الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، وبعدها دخل فى صراع مع سرطان الرئة، الذى اكتشفه فى مرحلة متقدمة، لم يشفع معها العلاج الكيماوى أو المناعى.

تفاصيل وقصص تنشر للمرة الأولى عن الفنان الراحل (هنا)

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

ماذا نعرف عن "الحياد التنافسي" فى مصر؟

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "2021- 2025"، التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لافتًا أن اللجنة العليا للحياد التنافسي– والتي تم إنشاؤها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلًا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

وأوضح ممتاز أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من إجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين، وذلك في عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.

للتفاصيل:

https://www.dostor.org/4182482

لماذا أطلقت الحكومة "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"؟

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أكد أنها تعكس اهتمام الدولة بمواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإيمانها بدور التطور التكنولوجي.

وقال خبراء إنها "الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية"، موضحة أن مصر كان لديها نظام ملكية فكرية يخص حماية العلامات التجارية وصدر من بعده قانون لحماية براءات الاختراع.

للتفاصيل:

https://www.dostor.org/4181953

https://www.dostor.org/4181603

إليكم ما يحدث فى الساحل الشمالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالي، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار، هذا إلى جانب الهدف الأهم المُتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن ما تحقق في تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية يُعد إنجازًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المخططات التنموية المختلفة.

للتفاصيل

https://www.dostor.org/4176745

https://www.dostor.org/4178912

فيديو الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة فيديو "محاربات المرض اللعين: الجانب النفسي أهم من الدواء ونحتاج للدعم طوال فترة العلاج".