السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب الخلافات».. ضبط 9 أشخاص تشاجروا بـ «15 مايو»

الامن
الامن
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط  9 أشخاص، تشاجروا بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات بينهم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى المجاورات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وأمكن السيطرة عليى المشاجرة، ونجحت القوة الأمنية في ضبط 9 أشخاص طرفي المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة في التشاجر.

واقتادت القوة الأمنية المتهمين لديوان القسم، وبمناقشتهم عن سبب التشاجر تبين وجود خلافات سابقة بينهم وتجددت تلك الخلافات وتطور الأمر وقاموا بالتشاجر.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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