السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على اختصاصات محاكم القضاء الإدارى بمجلس الـدولة عقب إعادة توزيعها

مجلس الـدولة
مجلس الـدولة
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أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات، وتحديد اختصاصاتها، التي تعد أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.

وجاء نص الاختصاصات بعد إعادة توزيعها، وتختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، محليًا، بنظر المنازعات الإدارية، المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة.

وتختص الدائرة الأولى بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

وتختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقًا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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