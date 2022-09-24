«الفتوى والتشريع» تبرئ الغرف السياحية من دفع 92 مليون جنيه ضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الاتحاد المصري للغرف السياحية من الضريبة البالغ مقدارها ٩٢ مليونا و١٦٩ ألفا و٣٠٦ جنيهات.

وأكدت الفتوى، أن النزاع المتعلق بالضريبة المستقطعة من المنبع المستحقة على المبالغ المُؤداة لبرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض خلال العامين: 2010 و2011، أن مُدد العمل ببرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض استغرقت عامى المطالبة، وأن صندوق السياحة خلال هذه المدة كان يحرّر شيكات بنكية باسم الاتحاد بقيمة المبالغ التى يصرفها فى إطار تنفيذ هذا البرنامج، فإنه وأيًّا ما كان وجه الرأى فى خضوع المبالغ المنصرفة فى إطار تنفيذ البرنامج المشار إليه للضريبة المقررة وفقًا لنص المادة (56) المار ذكرها، فإن المُكلف بعبء هذه الضريبة إعمالا لصحيح حكم المادة (56) هو الجهة التى تحملت فعليًّا بأداء هذه المبالغ.

وإذ تحمل الصندوق المبالغ التى صُرفت فى إطار تنفيذ البرنامج المار بيانه طوال مدة العمل به، واقتصر دور الاتحاد فى هذا الشأن على تنظيم أوضاع صرف المبالغ المشار إليها إلى مستحقيها بوصفه وكيلًا عن الصندوق، فمن ثم يغدو الصندوق هو الملتزم بأداء هذه الضريبة، وتضحى معه مطالبة الاتحاد بأداء الضريبة المطالب بها فيما يتعلق بهذا الشق مفتقدة سندها القانونى الصحيح.

وفيما يخص الشق الثانى من النزاع المتعلق بالضريبة المستقطعة من المنبع المستحقة على المبالغ التى أدّاها الاتحاد إلى شركة الاختبار والتدريب الدولية للتخطيط والخدمات (TTI)- بالنمسا، فإن الثابت أن الاتحاد أدى هذه المبالغ إلى الشركة فى إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات المهنية المُبرمة بينهما فى إبريل عام 2009 لصالح مركز التدريب المصرى للتميز (ETCE) لسائقى المركبات السياحية، مقابل تصميم وبناء وتشغيل وبدء تشغيل مركز تدريب القيادة الآمنة (RSTC) فى مصر، وفقًا لخطة التخطيط التى يتم وضعها وتعديلها وفقًا للمتطلبات المحلية.

ولما كان من مقتضى إعمال هاتين المادتين، أن تخضع هذه المبالغ للنظام الضريبي للبلد المقيم به مستحق هذه المبالغ أو متسلمها دون النظام الضريبى المُطبق فى البلد الآخر، فمن ثم يغدو النظام الضريبى لدولة النمسا هو الواجب التطبيق وحده على المبالغ المشار إليها، علاوة على أن هذه المبالغ تُعد فى الشق الغالب منها مقابلا لأعمال التدريب المقدمة من شركة (TTI) والتى لم تعدها المادة (۷۲) المارّ بيانها من قبيل مقابل الخدمات وفقًا لمفهوم حكم المادة (56) المشار إليها؛ الأمر الذى تكون معه هذه المبالغ فيما يتعلق بهذا الشق غير خاضعة للضريبة المُطالب بها.