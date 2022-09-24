السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة مسؤولين من سرقة 4 مواتير بمجزر آلي في قليوب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة  “ح. م” رئيس مركز مدينة قليوب وحاليًا بالمعاش، “أ. ع” مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من التهم المنسوبة إليهما، والمتمثلة في سرقة 4 مواتير  بمحطة معالجة المجزر نصف الآلي بقليوب، بمبلغ 155 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 43 لسنة 64 ق ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما بدائرة عملهما وبوصفهما السابق في غضون عامي 2019 و2020 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا عليى ممتلكات الوحدة التي يعملان بها وقصرا، مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة بأن ارتكبا المخالفة الآتية:

تقاعس كل منهما في حدود اختصاصه وبصفتهما الوظيفية السابقة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين عمال حراسة ليلية بمجزر قليوب مما ترتب عليه تعرضه للسرقة وضياع المسروقات علي الدولة والبالغ قيمتها 155 ألف جنيه.

بداية الواقعة ببلاغ المختصين بمحافظة القليوبية عن سرقة عدد 4 مواتير بمحطة معالجة المجزر النصف ألي بقليوب عام 2020، للمرة الثانية مما يستوجب التحقيق مع المسئولين عن حدوث هذه الواقعة.

ورأت المحكمة، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحالين الأول والثانية، وأن ما نسبته إليهما جهة الاتهام بالتقاعس عن توفير حراسة ليلية للمجزر المشار إليه، جاء خلوًا من أي دليل يدعمه في ضوء ما دفع به المحال الأول الاتهام عن نفسه بقيامه بتعيين فردين من الغفراء لحراسة المجزر استنادا إلى تأشيرة محافظ القليوبية بالموافقة على هذا الإجراء وتم إرسال هذا القرار إلى إدارة الموارد البشرية لاتخاذ اللازم، وقد صدر تباعًا لهذا أمر إداري بتكليف الأسماء المذكورة للعمل بالحراسة الليلية بالمجزر.

 

كما دفعت المحالة الثانية الاتهام بعدم اختصاصها بتوفير الحراسة الليلية للمجزر وانعقاد الاختصاص للمحافظة والمجلس المحلي وهو ما تبين صحته في ضوء ما أفصحت عنه الخطابات المتبادلة بين المحافظ ورئيس المدينة بطلب الأول من الثاني سرعة تعيين حراسة ليلية لمجزر قليوب وهو الأمر الدال علي صحة انعقاد هذا الاختصاص للمحافظة دون غيرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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