السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عاتبوه لفسخ خطوبته».. شاب يقفز من الطابق الخامس بالمرج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهدت منطقة المرج واقعة مؤسفة، بعدما قفز عامل من الطابق الخامس، أثناء قيام شقيقين بمعاتبته على فسخ خطوبته من شقيقتهما، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

 

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه سقط من الطابق الخامس، وأضافت التحريات، أن المتوفي تقدم لخطبة فتاة ثم فسخ تلك الخطوبة، وبعدها طلب منه شقيقيها الجلوس معه لمعرفة أسباب الفسخ، ونشبت مشاده كلامية أقدم فيها على القفز من الطابق الخامس ولقى مصرعه، وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين بينما لا زال الخر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وائل لطفي

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