السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة مندوب شركة شحن بالإكراه فى حلوان

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مندوب شركة شحن، اتفق معه المجنى عليه، أن يتم تسليم مشتريات له.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، عن تداول مقطع فيديو على "فيسبوك"، يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة من قبل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص حال تسليمه بعض المشتريات بالقاهرة.

ونجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، في تحديد شخصية المجنى عليه "مندوب شحن بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان" وبسؤاله قرر بأنه حال تسليمه بعض المشتريات "طلبية شحن" من الشركة محل عمله لأحد الأشخاص أشهر الأخير سلاح نارى "طبنجة" تجاهه واستولى منه على الشحنة المشار إليها ولاذ بالفرار.

من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة".. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المشتريات المستولى عليها- قداحة على هيئة "طبنجة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندى أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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