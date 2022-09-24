تجديد حبس 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 8 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه، بعدما أوهمه أحد المتهمين ببيع دراجة مائية "جيت سكى" مقابل مبلغ مالى.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من "مالك شركة- مقيم بدائرة القسم" بتعرفه على "أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم" واتفق معه على شراء دراجة مائية "جيت سكى" مقابل مبلغ مالى ولدى حضوره إلى المكان المتفق عليه لإتمام عملية الشراء فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" وأخرى أجرة "ميكروباص" باستيقافه وسرقة المبلغ المالى، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم تحديد مرتكبى الواقعة "عدد 8 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة".

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالى- "سيارة ملاكى، ميكروباص" المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.