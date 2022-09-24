السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعزى فلسطين ولبنان وسوريا فى ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين غير شرعيين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، عن خالص التعازي للأشقاء في لبنان وفلسطين وسوريا نتيجة غرق قارب قبالة الساحل السوري يقل عددًا من المهاجرين غير الشرعيين، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين.

وأعربت مصر عن مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، والتمنيات الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر أن استعادة الاستقرار وحلحلة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أرواح ومقدرات شعوب المنطقة.

ولقي 86 شخصًا، من جنسيات مختلفة، مصرعهم جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية. 

الخارجية المصرية الساحل السوري الشرق الأوسط سوريا محافظة طرطوس منطقة الشرق الأوسط فلسطين لبنان

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