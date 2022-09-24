السبت 24 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيداً سيادته بالدور الهام للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيراً إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجستياً.

من جانبه؛ أعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة.

وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحاً في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اللجنة الأولمبية الدولية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

صدمة للزمالك بشأن موعد عودة دونجا للملاعب

المتهم بخطف واغتصاب ملكة جمال مصر: «حكلتي عن معاشرة خطيبها لها»

دقائق رعب على الأسفلت.. العقوبة المتوقعة لقائد سيارة «مطاردة السويس»

بودولسكى: من الغباء انتقاد محمد صلاح.. وما فعله للكرة المصرية عظيم «خاص»

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تكشف دور البرلمانيين في تعزيز العمل المناخي

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بوتين.. حديث عن مصر

صفاء النجار

مقام راحل «٤»

سارة شريف

استراتيجية إطلاق النار

ماجد حبته

منصة أيادى مصر

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع حريق هائل داخل أحد الأسواق فى إسرائيل

«الهدمى»: إسرائيل تستخدم الانتخابات للتصعيد ضد المقدسيين

باكستان تنفى إرسال وفد إلى إسرائيل وتؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية