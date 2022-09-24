«مجلس شورى النواب».. حكاية أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية عام 1866

شهدت الحياة النيابية المصرية تطورات كبيرة على مدار تاريخها، ومن بين هذه التطورات إنشاء "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، حيث يعد هذا المجلس هو أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية.

وصدر المرسوم الخديوي بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر 1866، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.

وتضمنت اللائحة الأساسية 18 مادة: اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وتضمنت سلطات المجلس التداول فى الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي، وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التي كان معمول بها فى أوروبا فى ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية .

وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وعمد البلاد ومشايخها في باقي المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل، إضافة إلى رئيس المجلس الذي كان يعين بأمر من الخديوى.

وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.

ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر "مجلس النظار".

وأعيد تشكيل البرلمان، ومنح المزيد من الصلاحيات، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس، مثل: بعض الشئون المالية.

وفى يونيو 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها، وهى اللائحة التي جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان.

وكان أهم ما تضمنته اللائحة: تقرير "المسئولية الوزارية"، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحي المالية.

غير أن الخديوي توفيق الذي عُين فى 26 من يونية 1879 رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس، ولكن المجلس ظل يعقد جلساته حتى يوليو 1879.