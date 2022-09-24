السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تحذر الأمريكيين من الالتحاق بصفوف المرتزقة فى قوات كييف

قوات كييف
قوات كييف
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دعا البيت الأبيض الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف المرتزقة وقوات كييف، محذرا من عدم قدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنهم.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذي شمل مواطنين أمريكيين اثنين تم أسرهما خلال خدمتهما في الجيش الأوكراني".

 

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعبر عن امتنانها لأوكرانيا لإدراج جميع الأسرى بغض النظر عن جنسياتهم على أجندة المفاوضات، ونحن ننتظر بفارغ الصبر عودة المواطنين الأمريكيين إلى عائلتيهما".

 

وأكدت أن "الخارجية الأمريكية توصي المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا لأن من يشاركون في القتال هناك يتعرضون لخطر كبير والولايات المتحدة غير قادرة على ضمان أمنهم".

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