السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد للافروف رغبة السودان فى تطوير علاقاته مع روسيا

رئيس المجلس السيادي
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رغبة السودان في تطوير علاقاته مع روسيا.

 

وخلال لقائهما على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد الزعيم السوداني بعلاقات الصداقة بين موسكو والخرطوم.

 

بدوره، أعرب لافروف عن أمله فى نجاح جهود السلطات السودانية في تطبيع الأوضاع في البلاد.

 

يذكر أن وزير الخارجية لافروف عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مختلف الدول على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ومن المتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في الـ24 من سبتمبر الجاري.

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