ضبط مصنع فلاتر سيارات غير مرخص فى المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل فلاتر سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة المرج (له معلومات جنائية)، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها -على خلاف الحقيقة.

وعُثر بداخل المصنع على «3000 فلتر معد للتوزيع –1000 فلتر مجهز معد للرش والطباعة تمهيدًا للتغليف والتوزيع – 47 فلتر هواء معد للتوزيع – 10 آلاف علبة كرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة» –50 شبلونة طباعة يدوية – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع».

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة استخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.