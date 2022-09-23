حبس عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مركبة توك توك بمنطقة المرج.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بأنه حال سيره بالمركبة خاصته استقل صحبته شخصان "لايعلم بياناتهما "لتوصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب ذلك قاما بتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وسرقة (مبلغ مالى، هاتف المحمول، مركبة "التوك توك") كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة – مركبة التوك توك المستولى عليها وباقى المسروقات)، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.