ضبط شخصين لسرقتهما الهواتف المحمولة من المواطنين بالمرج

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وإحالتهما للنيابة.

وخلال حملة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة– لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وباستكمال الفحص تم التوصل إلى 3 من المجنى عليهم.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف الخاصة بهم واتهموهما بالسرقة.