الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بأسلوب المغافلة».. القبض على المتهم بسرقة شقة فى الزيتون

القبض
القبض
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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بأسلوب المغافلة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه واتهم (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) كان يعمل لديه بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وتم التوصل إلى اختباء المتهم بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول - سماعة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً طبيعـة عمله كممرض خاص للمجنى عليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وشراء الهاتف المحمول والسماعات المضبوطة بحوزته.

باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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