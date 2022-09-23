«بأسلوب الخطف».. حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة فى مدينة نصر

قررت نيابة ثان مدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب" الخطف" أثناء سيرهم فى الشارع.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال ترجله من السيارة الخاصة بأحد أصدقائه بدائرة القسم، فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان، قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات بيع الهواتف المحمولة ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.