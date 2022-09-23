الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب كلب».. إصابة شاب خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور

مشاجرة
مشاجرة
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بطعن شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، بسبب حيازة المتهمين لكلب أمام منزل المجني عليه، وطلب المصاب انصرافهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصين اعتديا على المجني عليه خلال مشاجرة بينهم، بسبب توقف المتهمين وبحوزتهما كلب أمام منزل الشاب، وطلبه منهما الانصراف.

تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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