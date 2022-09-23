لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني

ظهرت مساء أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، كما تم فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين والمستنفدين.

لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة

ويدخل طالب أو طالبة الثانوية العامة 2022 الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس، عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

ويجد عبارة باللون الأحمر الآن نتائج تقليل الاغتراب –الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 - .

ويمكن الدخول مباشرة لـ الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من هنـــــــــا .

كيفية الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2022

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية؟

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.