«بالمفتاح المصطنع» .. ضبط مسجل خطر متهم بسرقة السيارات بمصر القديمة

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عنصر إجرامى لقيامه بارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإحالة الواقعة للنيابة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".