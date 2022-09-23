حبس المتهم بإدارة «مخزن بن» بدون ترخيص بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ في اتهامه بحيازة كميات من "البن" مجهولة المصدر بمنطقة البساتين.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن بُن، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من عبوات البن مجهول المصدر، ومنتهية الصلاحية بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل المخزن على 2219 عبوة "بن"، جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.