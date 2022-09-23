الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 14.5 طن سكر وزيت تموينى فى السوق السوداء بالقاهرة

سكر وزيت تمويني
سكر وزيت تمويني
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تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من إحباط محاولة مصنع لتعبئة السلع الغذائية بيع 14.5 طن سكر تمويني مدعم في السوق السوداء بمنطقة القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة وبحوزته 13.5 طن "سكر تموينى مُدعم" معبأ داخل شكائر – 1 طن "سكر تموينى مدعم معبأ داخل عبوات مخصص ربطًا على للصرف ضمن منظومة الدعم التموينى – 100 كيلوجرام "سكر تموينى مُدعم" معاد تعبئتها بداخل عبوات لتعبئة المواد الغذائية قام المذكور بتجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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