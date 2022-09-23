ضبط مسجل خطر هارب من 50 سنة حبسًا فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر هارب من قضيتي مخدرات بإجمالي 50 عامًا حبسًا، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد ضبط مسجل خطر هارب من عدد 2 قضايا مخدرات، ومحكوم عليه بـ50 عامًا حبسًا.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه الرائد عادل منصور، تبين أنه مسجل خطر يدعى "حسين.ع.م ع" هارب من حكمين بـ50 سنة حبسًا لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد أدهم الحسيني معاون رئيس المباحث، وبرفقة قوة من القسم عماد مهدي وأحمد عبدالمجيد وطه المحمدي، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.