الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر تعدى على عامل

الأمن
الأمن
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مسجل خطر، تسبب في إصابة عامل بعدة جروح متفرقة بالجسد بلغت 100 غرزة، إثر مشاجرة بينهما بسبب تعدي المتهم على شقيقي المجني عليه الصغار، واللذين يعملان معه بأحد محلات المأكولات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى الساحل، باستقبال المدعو "م. ع"، 20 سنة، عامل، مصابًا بعدة جروح بالجسد والوجه تسببت في جراحة 100غرزة بالوجه والجسد، وقطع بالشريان. 

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ع" مسجل خطر، إثر مشاجرة بينهما بسبب مطالبة المجني عليه أجرة عمل أشقائه الصغار لمدة 3 أيام معه بالمحل، ورفض دفعها فنشبت بينهما مشاجرة أقدم على إثرها المتهم على التعدي عليه بسكين تسبب له في تلك الإصابات.

 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21279 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر تعدى على عامل

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