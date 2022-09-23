ضبط مدير مخبز بتهمة حجب 9.5 طن دقيق عن التداول بالجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 9.5 طن دقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز، عثر بداخله على 9.5 طن دقيق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.