فى احتفالية كبرى.. شركة «نيو بلان» تعلن عن تسليم وحدات كمباوند إيكلا ريزيدنس للعملاء ببورسعيد

احتفلت شركة نيو بلان للتطوير العقارى بتسليم الوحدات الخاصة بمشروع إيكلا ريزيدنس لعملائها الكرام وذلك مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 وبرعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقد قام السيد المحافظ وإلى جواره السيد وليد خليل رئيس مجلس الإدارة بقص الشريط وإزالة الستارعن اللوحة الجدارية للمشروع وقام بالترحيب بالسادة المدعوين الإعلامي مصطفي شرديوتم عرض الفيديو الخاص بمراحل تطور القرية تلاها كلمة السيد لواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد للإعلان عن بدء تسليم الوحدات الجاهزة للعملاء والتعاون بين شركة نيو بلان ومحافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات.

ثم عرض الفيديو الخاص بأعمال نيو بلان في محافظة بورسعيد ومنها كمبوند إيكلا بورسعيد أول كمبوند سكني فاخر في قلب بورسعيد، كما أنه أول مجمع سكني يحتوي على 4 بحيرات صناعية والعديد من حمامات السباحة التي تناسب الجميع وغيره من المرافق الأخرى. كما يتميز الكمبوند بموقع استراتيجي قريب من الخدمات والمعالم المختلفة إلى جانب إطلالته الخلابة. وتناول الفيديو أيضًا المشاركة المجتمعية للشركة من خلال تطوير المركز الثقافي ببورسعيد وساحة مصر التى بلغت تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه بمساحة تبلغ 12.5 ألف متر مربع مقسمة إلى حديقة التاريخ ومساحة خضراء للاستمتاع بالمنظر الجميل، مشروع "ساحة مصر" يعد أحد المشروعات الهامة والرائدة على أرض المحافظة لتطوير الواجهة المائية لمحافظة بورسعيد من المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وتضم "ساحة مصر" أكبر تمثال برونزي فى المنطقة العربية يحمل اسم "مصر أم الدنيا" يستقبل السفن عند المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث يبلغ ارتفاع التمثال 10 أمتار ويمثل سيدة مصرية ترتدى تاج الملكة الأم والعقد الملكي وتقف فى شموخ فوق قاعدة من الجرانيت بارتفاع 13 مترًا، تحمل قرص الشمس عاليًا، ومكتوب على القاعدة أسفل التمثال "هنا كان ضوء النهار ساطعا قبل أن تشرق شمس الدنيا".. وقد عرض المهندس وليد خليل رئيس مجلس ادارة شركة نيو بلان رؤية ودور الشركة في التطوير بمحافظة بورسعيد تطوير الفكر السياحي بافتتاح فندق ماروم بورسعيد وتقديم فكرة سياحية جديدة بتطوير الشاطئ والممشى السياحي والباخرة.

وحضر الحفل لفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية والقيادات الشعبية لمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى السادة الإعلاميين والصحفيين الذين أجروا لقاءات صحفية مع الإعلامى مصطفى شردى وبمناسبة الحفل عرضت فقرة غنائية وتقديم العشاء وختام الحفل.

جاءت فكرة تشييد إيكلا ريزيدنس بعد النجاح المبهر لنيو بلان في العاصمة الإدارية، وكانت الشركة تهدف الخروج عن المألوف وخوض تجربة جديدة بعيدة عن العاصمة الإدارية، لذلك وقع الإختيار على مدينة بورسعيد لتكون موقعا للفصل الجديد لرحلة الشركة، ويعد مشروع إيكلا ريزيدنس خامس مشاريع نيو بلان للتطوير العقاري فى مصر وأول مشاريعها في مدينة بورسعيد، وامتدادًا لمشاريعها سيرانو، وأتيكا، وتونينو المبورجيني، وإليفين في العاصمة الإدارية، وقد أحدثت هذه المشاريع الفارق من خلال وضع معايير جديدة للراحة والرفاهية في آن واحد، جاءت فكرة تشييد إيكلا بعد النجاح المبهر لنيو بلان في العاصمة الإدارية.













