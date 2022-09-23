وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك

◄ صبحي: الجمباز المصري بدأ يخطو خطوات كبيرة نحو العالمية وأصبح لديه القدرة على المنافسة الدولية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، والتي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من (23-24) سبتمبر الجاري، على صالة 2 بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 70 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات (الجزائر، بنين، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، سيراليون)، بالإضافة إلى مصر.

وفي مستهل كملته، رحب الدكتور أشرف صبحي بضيوف مصر من القارة السمراء على أرض مصر، متمنيًا التوفيق للجميع خلال منافسات البطولة، معرباً عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الجمباز في مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز خلال السنوات الماضية، فالجمباز المصري بدأ يخطو خطوات كبيرة ويقدم العديد من النجاحات، حيث أصبحت رياضة الجمباز ضمن الألعاب التي لديها قدرة كبيرة على المنافسة الدولية، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

وتابع "صبحي" أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.





وشدد "صبحي" على ضرورة خروج البطولة بصورة مميزة، وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي حققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها.

وخلال كلمته، أكد المهندس هشام حطب بأن هناك تنسيق كامل بين اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص كافة الاتحادات الرياضية، مشيداً بالدعم الكامل من وزير الرياضة لكافة الرياضيين في مختلف الألعاب.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، ترحيبه بضيوف المحروسة متمنيًا لهم التوفيق في البطولة وقضاء وقت ممتع داخل أرض الحضارة معربًا عن شكره للدولة المصرية ومؤسستها متمثلة في وزارة الرياضة برئاسة الوزير النشيط أشرف صبحي والذي يسعى طيلة الوقت للإرتقاء بالرياضة المصرية وهو ما اتضح في نتائج البعثات المصرية المشاركة في البطولات الخارجية سواء الإقليمية أو القارية أو الدولية.

وأضاف أن الجمباز الإفريقي يتطور بشكل سريع ومميز وأنه يحلم بحصد ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس عن طريق أحد لاعبي القارة السمراء في رياضة الجمباز.