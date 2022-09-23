«المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى

تستعد الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق «المتحدة» خلال أيام أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته وهي «نبتة» التي ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا وستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال في قنوات المتحدة المختلفة تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج «رحلة سعيدة» تقديم زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر عزت والطفلة كندة، بالإضافة إلى عرائس يحيي وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصري وبرنامج «أطفال الحياة» تقدمه سلمى صباحي على قناة الحياة، بالإضافة إلى تحضير الجزء الثاني من مسلسل يحيي وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغاني تحس على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

وقررت «المتحدة» تخصيص فقرات في البرامج الدينية للأطفال لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات في برامج التوك شو يومي الجمعة والسبت «إجازة المدارس».

وأطلقت «المتحدة» أكبر مشروع مواهب كرة قدم في تاريخ مصر وهو «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة في معظم المحافظات، وسيتم تبني أفضل المواهب فيهم.