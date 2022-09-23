سبب الشامات.. وكيف يمكن منع ظهورها؟

العضو الأكثر انتشارًا في أجسامنا هو الجلد، فهو تمامًا مثل أي عضو آخر، يمكن أن يعطي الجلد علامات مميزة يجب أن تكون قادرًا على القراءة بشكل صحيح، والشامات هي من أكثرها شيوعًا، يمكن أن تساعدك مراقبة ملامح الشامات والعلامات الأخرى لظروف جسمك على معرفة ما يجب القيام به عند اكتشافها.

وفقًا لموقع Bright Side لقد كتبنا بعض الإرشادات لمساعدتك في تفسير الرسائل التي ترسلها بشرتك إليك، ولكن عليك أن تذهب إلى متخصص لتتأكد.

1- ما هي الشامات ولماذا تظهر

الشامات عبارة عن نمو جلدي يمكن أن يختلف في اللون، ويتراوح من اللون الطبيعي للشخص إلى لون مختلف، يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد، سواء بشكل فردي أو في مجموعات.

عندما تنمو خلايا الجلد المنتجة للصبغة، والتي تسمى الخلايا الصباغية، في مجموعات، بدلاً من أن تنتشر على طول السطح، تتشكل الشامات، يظهر معظمهم على تلك الأجزاء من أجسامنا الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس. لذلك، من الممكن أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه في الشمس، زاد عدد الشامات لديك.

تظهر معظم الشامات أثناء الطفولة وحتى بلوغ سن العشرين عامًا. بمجرد بلوغك سن الرشد، فمن الشائع وجود ما بين 10 و40 شامة على جسمك. في بعض الحالات، قد تكون مشعرة، ومع مرور السنين، قد تتغير ببطء، وتصبح أكثر تكتلاً وأفتح لونًا. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد لا تلاحظ أي تغييرات.

بعد التعرض لأشعة الشمس، قد تصبح الشامات أكثر قتامة. يمكن أن يحدث هذا أيضًا أثناء فترة البلوغ أو الحمل بسبب التغيرات الهرمونية.

2. متى نلقي نظرة فاحصة عليها

على الرغم من أن معظمها حميدة، فقد تحتاج في بعض الحالات إلى إلقاء نظرة فاحصة عليها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. من الناحية المثالية، يجب أن تفحص مناطق جسمك التي بها شامات باستخدام مرآة، على سبيل المثال، لمراقبة الشامات في الأماكن التي تتعرض بانتظام لأشعة الشمس (الوجه واليدين والساقين والذراعين والصدر والظهر). يمكنك أيضًا أن تطلب من صديق أو شخص آخر مساعدتك.

على أي حال، يجب عليك الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية:

تبدو الشامة مختلفة عن غيرها من الجسد.

يظهر بعد سن الثلاثين.

يسبب الحكة أو النزيف.

لونه ليس حتى.

يظهر تغيرات غير منتظمة في شكله أو أن أحد الجانبين يبدو مختلفًا عن الآخر.

قطرها أكبر من ممحاة القلم الرصاص.

3. كيفية التعرف على الورم الحليمي

الأورام الحليمية هي نتوءات ذات لون فاتح أو بني قليلاً تتدلى من سطح الجلد. تتشكل من ألياف وقنوات الكولاجين الرخوة المدمجة في مناطق الجلد السميكة. يمكن أن تظهر عادةً على الرقبة والجفون والأماكن الأخرى التي يوجد بها احتكاك ، مثل الثديين أو الفخذين أو الإبطين.

ما يجعل هذه التكوينات مختلفة عن الشامات هو طبيعتها بشكل أساسي. يمكن أن تتطور الشامات أحيانًا إلى خلايا خبيثة، بينما تكون الأورام الحليمية حميدة دائمًا.

4. ماذا عن الثآليل

هناك نوع آخر من الأمراض الجلدية، على عكس الشامة، ينتج عن فيروس شائع إلى حد ما يسمى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بالجلد أو من خلال أشياء مشتركة مثل المناشف أو مناشف. عادة ما تكون الثآليل الشائعة غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

تظهر عادة على الأصابع أو اليدين، وتتميز بأنها خشنة، وغالبًا ما يكون لها نمط من النقاط السوداء الصغيرة، وهي عبارة عن أوعية دموية صغيرة من الدم المتخثر. قد يظهر البعض الآخر على باطن القدمين وبالتالي يسبب عدم الراحة عند المشي.

5. كيفية منعهم من الظهور

يمكن منع أو منع الثآليل من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم عندما تكون قد ظهرت بالفعل باتباع هذه التوصيات:

اغسل يديك بانتظام، خاصة إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بالثآليل.

قم بتغطية الثآليل بضمادة وتجنب لمسها.

حافظ على جفاف يديك وقدميك.

ارتد شبشب عندما تكون في حمام مشترك أو في غرفة خلع الملابس.