الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 175 قطعة سلاح و270 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط "175" قطعة سلاح ناري، "270" قضية مخدرات، وتنفيذ "89072" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط "23" قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "كمية من المواد المخدرة المتنوعة"، بحوزة 29 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ "7518" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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