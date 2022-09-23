طعنه صديقه بالمقص.. كشف ملابسات مقتل مسجل خطر بأوسيم

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، في حادث مقتل مسجل خطر على يد صديقه في أوسيم، وذكروا أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، مما دفع المتهم للاعتداء على القتيل بمقص حديدي، فأصابه بصدره وفرَّ هاربًا.

وقال شهود العيان، إنهم حاولوا إسعاف المجني عليه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، ووجهوا اتهامًا للعاطل بارتكاب الجريمة، وتبين ارتباطهما بعلاقة صداقة، وأن خلافات مالية دفعت المتهم لارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أن القتيل اقترض منه مبلغ مالى، وماطل فى إعادته له، رغم مطالبته الدائمة برده، ويوم الحادث التقى به، وطلب منه المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.