للعيون المتعبة أمام الشاشة.. نصائح وعناصر غذائية لا بد منها

الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التليفزيون أصبحت شاشات ضرورية في حياتنا اليومية للعمل واللعب، ومن الصعب النظر بعيدًا عنها لمدة طويلة عند بعض الأشخاص ومن لديهم أعمال.

ووفقًا لموقع الديلي ميل البريطاني وجدت دراسة استقصائية حديثة أجريت على البالغين في المملكة المتحدة أن نصف المستطلعين يقضون 11 ساعة أو أكثر يوميًا في النظر إلى الشاشات، وربعهم يقضون 14 ساعة أو أكثر.

لقد تم التحذير من الحصول على عيون مربعة إذا حدقنا طويلاً في التليفزيون- وهذا يؤثر حقًا على صحة العين، مما يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي والصداع وجفاف العيون وإرهاقها.

يمكن أن تساعد اختبارات الرؤية المنتظمة وفواصل الشاشة المتكررة وتقليل وهج الشاشة، لكن صحة العين على المدى الطويل تعتمد كثيرًا على ما نأكله.

وجدت الأبحاث أن العيون السليمة تحتوي على مستويات عالية من العناصر الغذائية التي تسمى لوتين وزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي يمكنها تصفية الضوء الأزرق الضار ذى الطاقة العالية بنسبة تصل إلى 90٪، ينبعث الضوء الأزرق بكميات كبيرة من شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الرقمية الأخرى.

يعتبر اللوتين والزياكسانثين أيضًا من مضادات الأكسدة القوية جدًا، مما يحمي أعيننا من المشكلات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي مثل التعب والضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإجهاد العين الرقمي، من بين أمور أخرى.

تم العثور على اللوتين والزياكسانثين في البقعة، وهو جزء صغير من العين في مركز الشبكية يستخدم لتمييز الألوان والتفاصيل الدقيقة والرؤية المركزية- وكلها حيوية لأنشطة مثل القراءة والكتابة والقيادة.

جنبا إلى جنب مع أيزومر ميزو زياكسانثين ، فإنها تشكل الصبغة البقعية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الأداء البصري.

على الرغم من أنه يمكننا الحصول على اللوتين والزياكسانثين من وجباتنا الغذائية، عادةً من البيض والخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت والفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الجزر والذرة، لا يحصل الكثير منا على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية.

توضح الدكتورة ميريام فيرير، الحاصلة على درجة الدكتوراه من FutureYou Cambridge، أن "كلا من اللوتين والزياكسانثين يتمتعان بقدرة قوية على مضادات الأكسدة، مما يعني أنهما يمكنهما التفاعل بسرعة في الجسم قبل أن تتاح لهما فرصة للتراكم في شبكية العين ويكونان مفيدين لصحة العين".