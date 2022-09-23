تباين الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية

سجلت بولندا 4938 إصابة، و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و263 ألفًا و616، وتستقر الوفيات عند 117 ألفًا و412 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 56 مليونًا و422 ألفًا و328 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا في اليونان

كما لم تسجل اليونان إصابات أو وفيات ناتجة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وتظل بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد مستقرة عند 4 ملايين و875 ألفًا و215، والوفيات عند 33 ألفًا و10.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 21 مليونا و426 ألفا و857 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا في فرنسا

فيما سجلت فرنسا 38 ألفا و464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و267 ألفا و124، والوفيات إلى 155 ألفا و894.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و44 ألفا و712 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا في بريطانيا

بينما سجلت بريطانيا 36 ألفا و740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و381 حالة وفاة، مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و840 ألفا و194، والوفيات إلى 207 آلاف و255.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.