جايين الدنيا ما نعرف ليه؟.. أفلام وأغاني تعرضت لتهمة ازدراء الأديان (فيديو)

بدأت تهمة ازدراء الأديان في السينما مع الفنان يوسف وهبي لما فكر أنه يعمل شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع المخرج وداد عرفي، وذلك كان سبب في انتقادات شديدة اتعرض ليها يوسف وهبي من علماء الأزهر.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تم تهديده بحرمانه من الجنسية المصرية، وثار عليه الملك فؤاد فتراجع “وهبي” واعتذر بعد ذلك.

وجاء فيلم “المهاجر” التي كانت قصته تشابه قصة حياة سيدنا يوسف والذي تم رفضه وإدانته من قبل الأزهر الشريف و الرقابة خاصة أنه كان يحمل اسم سيدنا يوسف، وتعرض المخرج يوسف الشريف مخرج العمل لانتقادات شديدة جدا مما اضطره لتغير اسم الفيلم ليحصل على الموافقة، وحين تم عرضه قابل شاهين انتقادات شديدة من الإسلاميين ورفع عليه عدة قضايار بتهمة أزدراء الأديان.

للمزيد تابع الفيديو..