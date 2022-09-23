طلب تحريات المباحث فى مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بالسلام

طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث حول واقعة مصرع شاب داخل محل عمله بمدينة السلام، وأشارت التحريات الأولية أن الشاب أصيب بصعق كهرباء أدى إلى وفاته في الحال، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وكان شاب قد لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل محل بمنطقة السلام، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفى داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر صعقًا بالكهرباء.

كما تبين من خلال التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى أثناء تواجده داخل المحل صعقته الكهرباء بعد حدوث ماس كهربائي بثلاجة موجودة بالمحل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.