الأسهم الأوروبية تواصل التراجع بعد قرارات البنوك المركزية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد فعاليات البنوك المركزية الرئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم كريدي سويس بعد طلب أموال من المستثمرين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.

ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية أمس الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاما.

وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 بالمئة، وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريبا.

وجاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.

وتحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق، اليوم الجمعة، إذ استقر الدولار قرب ذروة 20 عاما، كما أن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة أمس الخميس، مقتفية أثر المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وقادت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وتراجعت أسعار الذهب 20 بالمئة تقريبا منذ تجاوزت حاجز الألفي دولار للأوقية في مارس، ولا يزال مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى منذ 2002 والذي لامسه أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 19.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2148.01 دولار. كما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 894.27 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 1.8 بالمئة ويسجل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.