الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر التحقيق مع «مزور الأختام»

جريدة الدستور
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تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها، عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم. 

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من شهادات الاستثمار، وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة.

وتضمنت الأحراز مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية، مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية، مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات، مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة، كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات، بطاقات رقم قومي، كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية المزورة".

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