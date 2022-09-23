الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في العياط

جريدة الدستور
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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب صدمه قطار في إحدى قرى العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتم استدعاء أفراد أسرته، الذين تعرفوا على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في قرية تابعة لمركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن قطارًا صدم شابًا خلال عبوره السكة الحديد مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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