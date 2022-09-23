الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بالشروع فى قتل عامل بكرداسة

جريدة الدستور
ads

اعترف المتهم بالاعتداء على عامل في كرداسة بسلاح أبيض، والشروع في قتله، عقب القبض عليه، أنه باع قطعة أرض للمجني عليه، تبلغ مساحتها 3 قراريط، إلا أنه حاول عدم استكمال عملية البيع، وطلب منه إعادة الأرض له مقابل استرداد النقود التي دفعها.

أضاف المتهم أن المجني عليه رفض طلبه، ما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما وفر هاربا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب اشترى قطعة أرض من صاحب محل، إلا أن صاحب المحل رغب في استعادتها وإلغاء البيع، ومع رفض العامل، اعتدى عليه صاحب المحل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

رحلة الموت.. قصة «مريم» ضحية لعبة السيارات المتصادمة فى منتجع بورتوسعيد

مدينة بدر: 530 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروع محطة رفع المياه

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

القوى العاملة في 7 أيام.. تنسيق مع أطراف الإنتاج وتسهيلات لـ«الضبعة النووي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟