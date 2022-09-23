ضبط مدير مخزن قبل بيعه 16 طن سلع غذائية بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وتمكنت الحملات من ضبط 16٫91 طن "مكرونة- سكر حر- أرز أبيض- دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون بيانات بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.