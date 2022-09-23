الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مقتل تاجر سيارات على يد شريكه بالعجوزة

جريدة الدستور
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كشفت الأجهزة الامنية بمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مقتل أحد الأشخاص بسلاح أبيض بمنطقة العجوزة، وتبين أن شريكه في مكتب لتأجير السيارات وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية  تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، و على الفور انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال إلى موقع الحادث وتبين مقتل أحد الأشخاص " صاحب محل تأجير سيارات بمنطقة العجوزة .

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، أن شريكه في مكتب تأجير السيارات في العجوزة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والرائد أحمد فاروق معاون أول رئيس المباحث، والرائد أحمد منتصر معاون رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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