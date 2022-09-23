التشيك ترفض وألمانيا تستعد لاستقبال الفارين من الجيش الروسى

أكدت ألمانيا استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حسبما أعلن وزيران، وسط تقارير عن مغادرة العديد من الأشخاص هربًا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتن.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إن "الفارين من الجيش المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا".

ومن جهته، كتب وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة أرفقها بوسم "تعبئة جزئية"، أن "العديد من الأشخاص على ما يبدو يغادرون وطنهم، كل من يكره مسار بوتن ويحب الديموقراطية الليبرالية مرحب به في ألمانيا".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية التشيكي، أن بلاده لن تصدر تأشيرات إنسانية للروس الفارين من بلادهم لتجنب التعبئة الروسية.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، في بيان تلقته وكالة "فرانس برس": "أتفهم أن الروس يفرون من قرارات بوتن التي تزداد يأسًا"، بحسب تعبيره.

وأضاف ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "لكن الذين يفرون من بلادهم لأنهم لا يريدون الوفاء بواجب تفرضه دولتهم لا يستوفون معايير الحصول على تأشيرة إنسانية".